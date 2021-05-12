小編今天（12日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是國際鐵礦砂原料每公噸暴漲到229.6美元天價，市場預期中鋼預期本周五前開出的6月內銷盤價可望順勢全面大漲，將是中鋼連漲12個月來單次最大漲幅。

【1】中鋼6月盤價 漲幅有望創高

國際鐵礦砂原料每公噸暴漲到229.6美元天價，加上歐美鋼材需求強勁，熱軋行情頻創歷史新高，引爆大陸寶鋼全面調漲6月盤價，且越南河靜鋼11日宣布，調漲7月內銷盤價，熱軋每公噸大漲120美元、線材漲100美元，漲幅11％～13％。

【2】殺聲隆隆 12檔祭庫藏股自救

台股跌跌不休，公司護盤力挺自家股價，世芯-KY、台郡及興富發等12檔上市櫃公司實施庫藏股，以市價計算投入庫藏股資金達38億餘元，在盤勢波動之際多檔展現相對抗跌走勢。法人指出，隨第一季季報公布倒數及盤勢後市仍不明朗等因素，上市櫃公司庫藏股可望大幅升溫。

【3】股期新手嚇壞 追繳令萬箭齊發

美股那指及費半指數大跌，加上境內新冠肺炎疫情再起，期現貨恐慌性賣壓出爐，台股盤中一度重挫774點，台指期追繳保證金加斷頭聲浪四起，終場台指期重挫673點，收在16,556點，期貨交易量爆出史上第二大天量328萬2,372口。

【4】通膨疑慮起 美科技股重挫 引爆全球股災

由於市場通膨疑慮再起，摜壓美國科技股連兩日重挫，連帶引爆全球股災。亞股周二全面大跌，日經收盤重挫近1,000點，歐股一片慘綠，區域主要國家股市跌幅均逾2％。科技股成為重災區，特斯拉短短兩天暴跌超過1成。

【5】美國通膨預期 創近十年新高

就在美國12日公布4月消費者物價指數（CPI）的前夕，紐約聯準銀行4月最新調查顯示，美國消費者預期一年後通膨將升至3.4％，創下2013年9月以來新高，並高於3月調查時預估的3.2％，顯示隨著經濟持續解封，越來越多美國民眾擔憂通膨恐將升溫。

(中時新聞網)