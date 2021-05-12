新型肺炎本土疫情升溫，衛福部宣布提升防疫層級至二級，立即衝擊觀光餐飲業，除各縣市活動喊停喊卡或延期舉辦，操作國旅的旅行社與全台觀光飯店與連鎖餐飲集團，昨（11）日下午起即被退房、退餐電話打爆，現象顯示，本已日漸復甦的國旅與餐飲市場再度降溫，實際損失尚難預料。

北市多家觀光飯店表示，母親節檔期是一年中餐飲最大檔期，受惠疫情受控，各家飯店母親節周末餐飲原本都訂滿，但華航諾富特事件傳出後，即接到消費者退訂母親節聚餐。昨（11）日中央流行疫情指揮中心宣布，國內出現「感染源不明」本土病例讓社區感染的風險增加，並將疫情警戒提升到第二級後，住房與餐飲退訂潮開始發酵。

進入6月是結婚與各級學校畢業旺季，觀光飯店與餐飲業者原本已部署搶婚宴與謝師宴商機，如今疫情再起，本計畫辦桌請酒的新人或取消或遞延，已到手的謝師宴則直接取消，獅子會、扶輪社等社團，以及機關團體紛紛取消餐宴，飯店宴會生意直接受到衝擊。

雖然，目前僅有新北市與宜蘭縣傳出不明感染源案例，但因應本土疫情升溫，中央已要求「原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動」，各縣市政府都全面提高防疫層級，並要求停辦群聚活動，學校畢業旅行喊卡或改線上舉辦，台灣進入社區感染的氛圍迷漫引起民眾不安，所以全台各飯店與餐廳都面臨退訂。

宜蘭的染疫個案出現在羅東，但礁溪老爺酒店、長榮鳳凰酒店均接到民眾退訂，晶泉丰旅原本接到的旅行團，均被退光。其他雙北、台東、花蓮、台南等地飯店，亦都接到退訂，除國旅團外，包括企業員旅團與獎勵旅遊團都退訂。另外，也有原本已排定昨日來台北的畢業旅行團，也因疫情升溫，學校立即決定改變行程「不到台北了」而要求退訂。

操作國旅團的旅行社亦自昨日下午開始接到退訂或延期出團的電話，初估這兩天被退的團已有三成。

這一波本土疫情來勢洶洶，除對旅行社、旅館飯店造成衝擊，餐飲業並被要求落實「用餐實聯制」，且非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔，所以全台各地餐廳亦開始訂到民眾退訂，連鎖餐飲集團透露，位在百貨公司或商場購物中心的門市據點，退訂數量比獨立店多，反映民眾「避免去人多的地方」心態。

(工商 )