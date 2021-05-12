一名男子日前在臉書社團上發文，透露先前因需要更換燈泡，便切斷了家中的總電源，不料鄰居卻突然指控，因為他突然關燈造成長輩摸黑下樓梯意外摔死，還要他賠償560萬元，男子困惑地上網發文，引起網友議論。

一名男子9日在臉書社團《爆料公社公開版》上發文求救，內文指稱，他住在社區型的透天四樓。4月初時因家中燈泡壞了，他遂關閉總電源進行更換作業，但沒多久就聽見鄰居大喊，「快叫救護車，怎麼突然停電了！」

男子表示，他當時前往關心才發現年長的鄰居因沒燈光，嚇到摔下樓梯，甚至最終傷重不治；男子憶及鄰居曾在當下氣憤地衝他說，「為什麼要關電源？」男子則滿頭問號地心想，到底關自家電源招誰惹誰？甚至事後鄰居還獅子大開口，要他負起長者過世的責任，求賠償560萬元，揚言5月底前若不照做將提告過失致死。

文章曝光後，不少網友在留言區質疑問題的關聯，甚至大膽猜測若真有此事，恐怕是「鄰居偷接電」，直呼這際遇實在太扯，同時力挺原PO，請鄰居直接走司法途徑，交由司法去斷定真相；也有網友說，「你要先確定真的是關到自己的電源」、「你順便關水跟瓦斯 還有第四台跟網路，看對方會不會跳腳。」原PO也於留言區表示，會考慮找水電釐清為什麼關閉總電源會導致鄰居停電。

(中時新聞網)