大陸外送平台龍頭美團成為大陸調查反壟斷的最新目標，創辦人王興日前更在社群網站上引用具批評暴政意味的古詩「焚書坑」，令外界擔憂王興將步上馬雲後塵，財訊傳媒董事長謝金河表示，大陸富豪近年災難多，導致許多重量級企業的股價紛紛大跌，資金外流，台灣走出新格局，台股交易量可能經常會創新高，而香港是大陸的領先指標，如果資金外流常態化，中港台三方情勢會有大變化。

儘管王興澄清發文本意是提醒，「最危險的對手，往往都不是預料中的那一個。」但謝金河認為王興的信手捻來已勒到虎鬚，「這次美團遭到調查，股價重挫，如果從美團最高價460元起算，到今天的240港元，美團股價已是腰斬等級。」

謝金河也點出，過去一年多以來，大陸富豪榜上的首富，從王健林、恆大許家印、馬雲、馬化騰及農夫山泉的鍾睒賧，已經換過四個人了，巧合的是，當上首富，股價都大跌，「恆大從28跌到12.46港元，阿里從309.4跌到今天剩207港元，騰訊股價從775.5跌到566.5港元，都是跌不休。」。

除了美團，謝金河也指出，王衞的順豐控股首季驚傳10億人民幣的虧損，股價從124.7跌到60.61人民幣，也是腰斬，這幾個月大陸富豪們的身價都少了一半。

謝金河也提到，大陸富豪們今年災難特別多，上個月回來香港掛牌的百度，一上市就從256.6跌到今天只剩下170.6港元，有中國YouTube之稱的Bilibili，從976.5跌到716港元，這些代表大陸最重量級的企業紛紛大跌，顯示中港台的變化出現很大不同。

謝金河說：「我們常常說股市是經濟的櫥窗，今天台股上市櫃市場成交量逾8000億台幣，香港股市1887億港元，約6450億台幣，台股成交量超越港股已常態化，這代表30年資金的轉向。

謝金河補充說道，「過去30年，台灣資金外流，台股愈盤愈低，現在香港步台灣後麈，台灣走出新格局，資金回流，台股交易量可能經常會創新高，香港是大陸的領先指標，如果資金外逃常態化，過去30年，中港台三方情勢會有大變化。」

(中時新聞網)