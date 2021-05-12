體壇真的不缺美女運動員，舉凡網球、撐竿跳、排球等運動幾乎都正妹如雲，而今天帶大家來到高爾夫球場，來看看這位超火辣的「高球乳神」佩琪(Paige Spiranac)，雖然28歲的她已漸漸淡出職業賽場，但過去在場上和練球的性感姿態仍讓大家回味。

佩琪生長在美國科羅拉多州，小小年紀她就進入體壇，原本想以體操進軍奧運，12歲卻因摔斷手作罷，但熱愛高爾夫球的父親影響她轉向此領域發展。她後來在青少年高爾夫錦標賽大放異彩，更因此獲得亞利桑那大學高爾夫球獎學金。佩琪於2015年12月首次參加職業比賽，並於6月的Orange Tree Country Club贏得了勝利。但8月她未能獲得參加職業LPGA巡迴賽資格，並於2016年12月就退出職業高爾夫，生涯非常短暫，但靠著亮麗外型和傲人身材，成功轉型運動網紅，2018年還登上運動畫刊。

但她退出職業網壇後也鬧出一些爭議事件，在之前日本高球好手松山英樹本周勇奪美國名人賽冠軍，佩琪發文恭賀，表示：「明年冠軍晚宴菜單一定很棒！」但她使用字詞是「fire」，就有人批評她歧視東亞人：「喜歡吃辣的是泰國人，不是日本人，反正妳覺得他們看起來都一樣。真可恥！妳該對所有遠東民族道歉。」對此佩琪澄清：「我稱讚菜單很棒，因為我喜歡日本料理，而且大部份冠軍都會安排家鄉料理為菜單。」「每句話都有人刻意扭曲，真是太噁心。」「我能忍受被人罵蕩婦，但不能接受被指控為種族歧視者，我真的很生氣。」

另外她最近自曝自己在揮桿時，曾被男人用望遠鏡偷窺，瘋狂盯著她小褲褲看，或猛看乳搖，而這狀況已遇到不只一次！「高爾夫運動在接納女性方面仍需努力。當我出現時，那些男人在兩球道之外用望遠鏡偷窺我，甚至有人問，到底是誰讓這女人進來玩的？」她說。而過去她曾有段被男友背叛慘痛過去，甚至被公開裸照導致網路霸凌，但她並未因此被打倒，反而勇敢面對一切，成為反網路霸凌組織宣傳大使，期望用自身經驗鼓勵曾遭類似經歷的女性走出陰霾，現在的她不但成為人氣網紅，也是模範運動員代表！

(中時新聞網)