佳世達（2352）董事會通過第一季財報，第一季營收509.03億元，較去年同期成長近3成，營業淨利17.17億元，年成長65%，加上業外認列友達逾8億元獲利，稅前盈餘31.32億元、稅後盈餘26.08億元，分別較去年同期成長390%與567%，每股稅後盈餘1.07元，創2008年以來最佳成績。展望今年，佳世達高附加價值事業將持續增長，其產品占營收比重拚過半，有助提升獲利動能。

董事會也通過將配發1.5元現金股利，創下佳世達重新掛牌以來新高，配息率也提高至59%，去年每股稅後盈餘2.54元創10年次高。

佳世達4月合併營收新台幣173.46億元，較去年同期成長19.7%。累計1至4月合併營收682.5億元，年增27.1%，皆創歷年同期新高。

佳世達指出，現有事業在後疫情新常態下持續優化且成長，再加上轉投資事業的聯合艦隊新夥伴，包括明泰(3380)、仲琦(2419)、國韶、Frismed等營運發揮綜效，都是業績成長主因。

(時報資訊)