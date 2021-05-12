青椒有一股特殊的味道，是許多人不太敢吃的食物；而甜椒則是吃起來微甜，反而是沙拉、料理中的常客。但你知道嗎？其實青椒跟甜椒都是番椒，是長在同一棵樹上，相同的植物喔！在還未成熟之前採收是青椒，繼續生長顏色轉換後，就變成甜椒！那營養成分有什麼差呢？讓我們一起來看看吧！

●甜椒吃起來比較甜，也含有比較多糖嗎？

是的，甜椒確實含有比較多一點的碳水化合物，每一百公克大約有6-7克碳水化合物，而青椒大約是5克，所以整體來說沒有差異太多，同樣也都是歸類在蔬菜類，平常可以多吃一點，不用擔心醣類過多喔！

青椒甜椒比一比。(圖/好食課提供)

●甜椒、青椒含有的維生素有差嗎？

營養師平常一直強調，要多攝取不同顏色的蔬果，因為顏色不同，含有的營養就會有差異！紅色的甜椒含有較多的維生素Ａ，一百公克大約就含有我們一天所需的35%；黃色甜椒則是含有較多的維生素E，可以滿足一天所需的11%，而青椒的膳食纖維較黃椒、紅椒多一點點，大約是一天所需的5%。

所以...雖然是同樣的品種，營養素也會不同，就跟玉米筍&玉米一樣呢。過去甜椒多是國外進口，近年來台灣有研發出一些專門採收個別顏色甜椒的品種，但基本上小時候還是青椒，成熟後才會變色唷！

(中時新聞網)