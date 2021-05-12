昨暴增7例本土個案，掀起防疫物資搶購潮，一名女網友昨晚發現，指揮中心公布7例本土個案前，4公升的酒精明明只要250元，但不到24小時就漲至700元，引起熱議，許多人表示也遇到相同狀況，甚至有人在價格較低時下單，卻遭店家取消訂單。不過，也有網友說，網上還是有正常價格的店家，若真有需求也可去公賣局、藥局買。

一名女網友昨深夜在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，10日晚上網購的時候，特別確認了一下消毒用酒精的價格，因此非常確定當時4公升的酒只要250元；結果11日一口氣爆出7例本土個案後，同樣的產品價格立刻變成700元。

本土爆增7例，一名女網友發文抱怨，酒精不到1天漲了450元。（圖／翻攝自爆怨2公社）

不到一天的時間，消毒用酒精價格就直接漲了450元，讓女網友忍不住驚呼，到底為什麼不到24小時酒精價格就可以漲成這樣？很不開心欸！

本土爆增7例，網友驚喊酒精漲價，並分享七例爆發前的價格僅259元。（圖／翻攝自爆怨2公社）

貼文引起熱議，不少網友貼出購買記錄表示，自己也遇到相同狀況，「我也是看到250元活生生漲到750元，真的很誇張」、「超誇張！還是250的時候我下單，他直接不出貨」、「別家的還沒漲但是也沒了」、「剛剛朋友才抱怨上周訂兩瓶酒精，一瓶255元，直接取消訂單，之後漲到280元，晚上又漲成750元」、「坐地起價？太誇張了」；另也有網友擔憂，隨著疫情升溫，口罩是不是也會跟著漲？

也有網友指出，市面上還是有正常價格的酒精，但如果發現網購賣家惡意漲價，建議可以檢舉對方，遏止這種行為；另如果真的有購買消毒用酒精或是其他防疫用品的需求，可以去藥局、公賣局看看，這些地方也都有販售。

(中時新聞網)