昨日本土大增7例，其中5例來自於宜蘭，最先發病的案1202為羅東「銀河百家樂」遊藝場的員工，至今感染源不明。該案的工作職稱為「開分員」，除了場內基本的清潔外，也要幫忙帶客人及操作設施，因此難以保持社交距離，當地計程車司機表示，不少外縣市的民眾聽說宜蘭遊藝場檯子獲勝率較高，因此許多人特意搭車來玩。

指揮中心昨（11）日公布新增的確診案例中，5名來自於宜蘭羅東「銀河百家樂」，其中4名為「銀河百家樂」的員工，另1名為遊藝場常客。據《東森新聞》報導，最先確診的案1202為本國籍30多歲女性，在遊藝場工作為「開分員」，主要工作負責遊藝場清潔、帶客人及教導客人設施操作，因此不免會跟客人有近距離接觸。

當地計程車司機表示，不少人聽說宜蘭的遊藝場比較好打，因此經常載到許多外縣市的民眾，且一上車就指定前往「銀河百家樂」，或者是其他遊藝場所，結束後再搭車返回宜蘭轉運站，但現在遊藝場爆發群聚感染，該名司機語帶無奈說，外出工作很多客人無法拒絕，只能自己小心防疫，本身要做好消毒。

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(中時新聞網)