香港天團Twins成員「阿嬌」鍾欣潼與台灣「醫界王陽明」賴弘國去年5月拋下震撼彈，宣布已簽分居協議結束14個月短命婚姻，最近賴弘國坦承因憂鬱爆瘦，一年來體重從73公斤降到61公斤。今(12日)週刊報導，問離婚進度，他透露現在就等分居滿一年後期滿開庭，至於財產分配，賴弘國鬆口兩人有簽婚前協議，所以沒有相關問題。

阿嬌4年前來台灣拍戲時因身體微恙與賴弘國進而相識相戀，隔年初賴弘國就在阿嬌生日宴上求婚成功，兩人接連在美國、香港舉行婚禮，未料婚姻只維持了14個月就告吹，阿嬌聲明透露婚姻中夫妻相處是門學問，「雙方也不能對大家有甚麼怨言」，賴弘國則無奈表示自己是被退婚，女方已經不再愛他，甚至從訂婚後就開始後悔。

賴弘國近來承認因憂鬱爆瘦。（圖／翻攝自m01yb46 IG）

據《鏡週刊》報導，恢復單身的賴弘國最近受訪，澄清阿嬌過去被爆遭媽媽阻止在台灣買房，他澄清那間房本來是他要出手買給阿嬌，卻被誤傳成是賴弘國要阿嬌買，但還好當時沒太快下決定，否則如今婚變還得扛剩下的上億尾款，而問他離婚後還有沒有關心阿嬌近況？賴弘國則說兩人只有在討論離婚手續時才會連絡對方。

賴弘國近來承認因憂鬱爆瘦。（圖／翻攝自m01yb46 IG）

賴弘國當時發出千字分手信，表示兩人2018年在美國舉行婚禮後，阿嬌就突然變的冷淡，並坦白沒有很愛他，後悔不應該走入婚姻，兩人討論很久，決定再繼續努力，沒想到後來阿嬌仍發出分居協議書。如今他接受週刊專訪，承認一年過去還是不知道婚姻失敗主因為何，他承認因阿嬌比他有名，結婚時有壓力，「好像我不管做什麼別人都會講話」，兩人確實有過爭執，但其實沒有很多，主因是阿嬌經歷多、相對成熟。

(中時新聞網)