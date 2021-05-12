（11:00更新）

本土疫情連環爆，恐將進入疫情警戒第三級，台北股市今(12日)開低走低，盤中雖一度拉抬，但在疫情持續延燒下，仍止不住下跌走勢，台股一路急殺，指數崩跌逾900點，觸及15622點，不僅萬六大關失守，連15700點關卡都失守，創史上最大跌點。

航運三雄長榮、陽明、萬海盤中就被打到跌停板，防疫概念股恆大、毛寶、杏輝、國光生、亞諾法、美德醫、康那香等都亮燈漲停。

（10:43更新）

國內疫情連環爆，今(12日)恐將進入疫情警戒第三級，台北股市早盤跌逾300點，後雖一度拉抬，但在疫情持續延燒下，仍止不住下跌走勢，台股一路急殺，指數崩跌628點，最低來到15954點，萬六大關失守。

防疫概念股恆大、毛寶、杏輝、國光生、亞諾法、美德醫、康那香等都亮燈漲停。

(10:20更新)

國內疫情連環爆，今(12日)恐將進入疫情警戒第三級，台北股市早盤跌逾300點，後雖一度拉抬，但在疫情持續延燒下，仍止不住下跌走勢，10點20分，台股下殺逾400點，觸及16153點，目前指數仍不斷下殺。

(09:15更新)

通膨疑慮升溫引發全球股市受挫，周二美國道瓊指數大跌473點，台北股市今(12日)開盤以16515.88點開出，下跌67.25點，大盤指數開低走低，開盤15分鐘已下跌逾300點，台積電開盤567元，下跌4元，目前下跌至561元，大跌10元，聯發科開盤再跌11元以900元開出，目前已失守900元，掉到885元，之前強勢的鋼鐵、航運也趴倒。

通膨疑慮升溫引發全球股市受挫，周二美國道瓊指數大跌473點，但費半指數終場翻紅，台北股市今(12日)開盤以16515.88點開出，下跌67.25點，台積電開盤567元，下跌4元，聯發科開盤再跌11元以900元開出，鋼鐵、航運也趴倒，大盤指數開低走低，目前下跌逾200點。

美股投資人憂心通膨再起，造成聯準會(Fed)提早升息，科技股帶頭下殺，那斯達克指數盤中一度挫低2.2%，終場道瓊工業指數下跌473.66點(或1.36%)，以34269.16點作收，標普500指數下跌36.33點(或0.87%)，收在4152.10點，那斯達克指數收盤下跌12.43點(或0.09%)，收在13389.43點，費城半導體指數則倖免於難，收盤上漲8.90點(或0.30%)，收在2976.01 點。

台股11日殺聲隆隆，終場收在16583.13點，重挫652.48點，為史上第3大跌點，指數勉強守住季線，成交值也創下7148億元的歷史新天量，外資及陸資賣超423.87億元，自營商賣超137.93億元，僅投信買超17.6億元，合計三大法人賣超544.2億元，台股市值一天就蒸發1.99兆元，原本締造亮眼紀錄的台股十千金，目前僅剩大立光、矽力-KY、信驊、譜瑞-KY、旭隼五千金。

法人表示，昨日電子股成交比重僅剩37.71%，在電子資金比重不高，傳產、金融又面臨修正，尤其大盤指數回測季線，現在台股在萬六、萬七之上，震盪幅度難免會劇烈些，提醒投資人注意落下的刀子不要接、不要融資交易，以及應嚴設停損停利點。

(中時新聞網)