康控-KY(4943)受淡季影響，第1季稅後虧損為1.84億元，每股淨損為1.18元，康控-KY佈局車用領域多年已見到成果，透過Tier 1客戶打入美系電動車大廠，預計第2季底開始量產，未來該產品也將拓展到其他品牌車廠客戶，康控-KY預估，今年車用產品佔比可望達20%，康控-KY董事長呂朝勝表示，今年營收會比去年好，毛利率希望能維持25%到30%。

康控-KY近幾年受到蘋果扶植第二供應商及佈局汽車、醫療、工業及半導體尚未發酵影響，營運陷入谷底，今年第1季因是傳統淡季，營運處於低檔，第1季合併營業收入為6.75億元，營業毛利為2856萬元，營業淨損為2.45億元，稅後淨損為1.84億元，每股淨損為1.18元。

儘管業績仍處谷底，康控-KY在車用產品耕耘已見到成果，過去康控-KY車用產品以感測器機構件為主，主力客戶為德國博世集團，公司自去年開始朝向模組化產品，包括：電動馬達零件、自動啟停裝置等，並透過Tier 1客戶的一個產品切入美國電動車大廠，新產品預計第2季底開始量產，目前此產品有兩條產線，由於其他品牌車廠也對此產品有興趣，未來客戶也將推展到其他品牌車廠的電動車或一般車款，客戶已跟康控-KY討論增加訂單，康控-KY計畫下半年再增加1條產線因應客戶需求。

除原有客戶，康控-KY今年下半年也會增加另一個Tier 1客戶，供應與汽車馬達相關產品，預計2022年有業績貢獻；隨著汽車產品堆疊效益逐步展現，去年第4季車用產品佔康控-KY營收比重拉升到17%，2020年全年佔比達13%，康控-KY預估，今年車用產品佔比可望達20%，去年車用毛利率約10%，在車用產品經濟規模逐步放大下，希望今年車用產品毛利率能拉升到15%到20%。

康控-KY努力已久的半導體相關新產品也將於今年下半年開始出貨，對公司營運可說是即時雨。

在聲學產品部分，康控-KY表示，消費性電子無論聲學或光學還是要看終端產品市場需求，目前看起來今年會比去年成長一些，但成長幅度要看客戶終端市場產品銷售狀況，如果賣得好會比去年成長。

(時報資訊)