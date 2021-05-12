技嘉(2376)發表搭載Intel最新的第11代Tiger Lake H系列高效能處理器的筆電，包含主打電競的AORUS系列，以及專為創作者打造的AERO系列。技嘉這次主打「猛虎出閘，玩創皆贏」，強調高效能在電競和內容創作的重要性。

除了搭載具備全新架構的處理器，AORUS系列筆電最大的亮點莫過於「足瓦」的GPU(顯示晶片)。有別於市場上其他機種只有80W的供電，AORUS筆電全系列提供130瓦以上的GPU供電，與80W的GPU相比，效能增加了13%，讓玩家有更好的遊戲體驗。

打創作者的AERO系列除了標配最新的Intel高效處理器，AERO 15 OLED搭載了4K OLED面板，並獨家取得Pantone Validated和X-Rite Pantone Certified雙螢幕校色認證，提供創作者最真實的創作體驗。此外，AERO系列筆電更全系列標配Thunderbolt 4，能夠串接創作裝置如外接硬碟或是5K螢幕，大幅增加效率。

針對宣傳文字引發中國網友不滿，中國電商平台也技嘉產品下價。技嘉也緊急滅火道歉，稱官網內文與事實嚴重不符，是公司內部管理不善導致，「對於此次的不當言論會深刻檢討並進行整改動作以符合國家原則」。

(時報資訊)