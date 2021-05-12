高雄巿左營區新上國小11日有50餘名學生吃完營養午餐後，身體出現發癢或起紅疹，甚至全班26人有24人不舒服，學生指證吃了附餐的甜桃，也有人只是碰到表皮絨皮就發癢，校方緊急以清水沖洗或冰敷，才緩解學生不適。

新上國小11日的營養午餐為麥片飯、磨菇醬豬柳、翡翠珍珠滑蛋、蒜香小白菜、黃瓜排骨湯及甜桃。據了解，本來廠商提供的水果是梨子，但前一個星期臨時通知由於品質不佳，改換甜桃，未料成了學生發癢的疑凶。

(中時 )