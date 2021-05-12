甜桃絨毛害過敏？高雄50餘名國小生吃完狂發癢 09:092021/05/12 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿左營區新上國小學生發癢，疑營養午餐吃甜桃。（摘自教育部校園食材登錄平台） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿左營區新上國小11日有50餘名學生吃完營養午餐後，身體出現發癢或起紅疹，甚至全班26人有24人不舒服，學生指證吃了附餐的甜桃，也有人只是碰到表皮絨皮就發癢，校方緊急以清水沖洗或冰敷，才緩解學生不適。 新上國小11日的營養午餐為麥片飯、磨菇醬豬柳、翡翠珍珠滑蛋、蒜香小白菜、黃瓜排骨湯及甜桃。據了解，本來廠商提供的水果是梨子，但前一個星期臨時通知由於品質不佳，改換甜桃，未料成了學生發癢的疑凶。 苗栗縣長徐耀昌 表揚國中、小參賽成績優異學生 強龍踢館壓桃猿 喜迎4連勝 (中時 ) #發癢 #甜桃 #營養午餐 #學生 #過敏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美的救市擬砸50億人民幣回購股份 04:102021/05/12 全球財經 科技產業園區畢業季聯合徵才 廣招各路英雄好漢1600個職缺 19:192021/05/11 生活 美麗華球場勞資爭議再起 工會凌晨宣布二度罷工 10:292021/05/11 生活 新北偏鄉3校轉型實驗學校 招生回溫 04:102021/05/10 地方新聞 她從小看這齣劇長大 50年後母女相認驚呆：主演是生母 15:112021/05/11 搜奇 探古訪今雲林行 騎一張平原地圖 08:302021/05/11 生活 疫情緊張大型活動停辦 各縣市防疫升級整理包看這裡 19:242021/05/11 生活 日本沖繩縣逮捕3名駐日美軍 疑涉酒駕與入侵民宅 14:402021/05/10 國際 逢甲商圈套房半夜竄黑煙 老闆娘急用「獅吼功」叫30名學生逃命 08:052021/05/11 社會 109學年學生總數421.2萬人 高中職減3.3萬人最多 12:232021/05/11 生活 比指揮中心標準還嚴 國泰金禁室內逾50人集會 啟動異地辦公 19:532021/05/11 財經 生活熱門新聞 羅東爆5本土病例 宜蘭人揭背後真相：不用太驚訝 - 生活 基隆也傳確診者 陳時中不否認：下午報告 - 生活 「你沒講我都沒想到」陳時中驚人語錄曝光 網友傻眼罵爆 - 生活 一人染疫全家確診 印度病毒多恐怖 陳時中洩關鍵 - 生活 確診獅子會前會長「到處聚餐」 接觸逾百人！新莊、蘆洲足跡曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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