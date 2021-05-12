知名舞蹈老師KIMIKO（林睿君），在身材管理上相當有一套，42歲仍擁有火辣身材，不過近日她透露，不斷受到莫名訊息騷擾，「假奶，做好假」、「老阿姨假奶」等，這讓她也高EQ幽默反擊，「這也算是一種對年份40+規律運動身體的高度讚美吧」，並曬出只穿內衣辣照，超兇上圍一覽無遺，讓網友大讚「身材真的完美到不科學」。

KIMIKO透露最近一直收到奇怪的人訊息騷擾，對方開頭就寫到「假奶，做好假，不敢承認，老阿姨假奶」，更嗆她不敢回訊息，語氣相當囂張沒禮貌，對此，她也轉個念想，認為對方也是在稱讚她的身材。

KIMIKO遭酸民嗆假奶，曬辣照反擊。(圖／翻攝自KIMIKO的IG)

她說到這幾年一直有她整形的網路謠言，但她全年都要工作及面對學生，如果真有什麼改變，也要有休息時間，「飯都不能亂吃的現今，話也不可以亂說啊」，她強調「此胸如假包換」，並表示年輕時有努力運動，因此目前成果讓她看自己挺順眼、自在。

最後她也喊話酸民：「如果還對我的身體存有任何疑問，其實非常歡迎大家來教室參觀本人，跟我面對面交流」，而她也附上一張只穿內衣辣照反擊，堅挺渾圓雪乳和纖細蠻腰，火辣曲線讓網友都大讚「老師的身材真的完美到不科學」、「那叫挺奶懂不懂啊」，還要她不要理那些酸民，因為他們就是愛罵又愛追蹤她的一舉一動。

(中時新聞網)