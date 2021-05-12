台日桌球好手江宏傑、福原愛（小愛）婚變風波延燒近2個多月，福原愛人仍在日本，江宏傑則是父兼母職照顧一對兒女，日前還傳出，受婚變打擊的江宏傑在錄影現場流下男兒淚，讓外界很不捨，不過卻傳出福原愛反倒認為是台灣工作人員刻意操作，並傳出福原愛不滿台灣經紀公司偏心男方，這也點出福原愛強勢個性的一面。

江宏傑在上月底正式向高雄法院訴請離婚，爭取2名子女監護權，不過江宏傑的IG簡介仍寫著「小愛的老公」，而福原愛則是稱呼江宏傑為江先生「謝謝江先生提供一個協議的場合，對於孩子們，我想要選擇最好的方式，請大家繼續溫暖的守護我們。」

其實福原愛自今年一月回日本後，至今已5個月，夫妻關係降至冰點，根據《鏡週刊》報導，江宏傑希望福原愛能返台，夫妻好好講清楚，但事與願違，夫妻只透過視訊溝通，但卻毫無交集可言，福原愛何時返台，至今仍未知。

受婚變打擊的江宏傑日前還傳出在錄影現場痛哭，不過也傳出福原愛對此不以為意，反倒認為是台灣經紀公司偏心江宏傑，營造江宏傑很可憐、值得同情的模樣，這點也讓福原愛強勢個性表露無遺。

同時，周刊還指出，原本積極要離婚的福原愛，在江宏傑正式走法律程序後，她的態度卻變得消極，爆出福原愛已讀不回、顧左右而言他，也因此，福原愛遭指是在以「拖」處理。

(中時新聞網)