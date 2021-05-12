前民進黨立委郭正亮。（圖/資料照片）

新冠肺炎本土疫情爆發，全台昨(11日)一口氣新增7例本土個案，創下疫情以來單日本土數最高紀錄，衛福部公告提升疫情警戒至第二級。前民進黨立委郭正亮昨在政論節目中表示，坦白說這幾天指揮中心列疫調、行蹤，「我看了都快昏了」，因為人民多半不記得去過之處，公布的意義也就越來越小；郭正亮反而認為，先前被列為「境外」的那些個案，真是境外嗎，還是有些早已是境內感染。

郭正亮11日在政論節目《少康戰情室》中說，其實對比日本這麼嚴重的疫情、馬來西亞封城，所以台灣宣布二級警戒，老百姓還是可以接受，不過就是還是有一些行業會因此受到重創，像是婚宴大概可能都取消，畢竟容易超過百人，總是會造成不便，大概餐飲、旅遊業還是會受到打擊，不過老百姓仍願意遵守相關政策。

郭正亮直言，目前「不確定感染源」才是核心問題，「且過去指揮中心把很多確診列為境外感染是真的嗎？是不是還是有些是境內感染？坦白說這幾天列疫調、行蹤，我看了都快昏了，有很多地方民眾大概都不記得，這大概沒有國家在做，只有台灣在做！」

郭正亮指出，「而且還是部長陳時中自己親自舉行記者會，在那邊公布行蹤，那如果不確定性有到一定程度，那公布疫調意義也就越來越小，到最後全民戴口罩、酒精洗手才是最根本」。

(中時新聞網)