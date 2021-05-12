陸軍六軍團關渡指揮部又傳出重大軍紀違紀事件。一名自稱看不慣營區內某上士違反規定在營區喝酒，卻遭到單位長官「河蟹」掩蓋的陳姓上兵，為了抗議不公平待遇，竟然公然違紀，帶著啤酒，大剌剌地在指揮官侯嘉倫少將辦公室前走廊作勢大口喝起來，更無視資安規定攜帶手機自拍留念，不惜自己面貌也公開，PO上臉書《靠北長官2020》嗆聲，讓軍方氣得跳腳，目前已進行懲處。

本月10日晚間，臉書《靠北長官2020》突然出現一名身穿迷彩軍服的男子，PO出在某棟營區內走廊上自拍照片表示，要抗議單位內有上士違法飲酒卻遭長官掩飾的不公平事件。

從照片中可清楚看出，陳姓士兵後方竟然出現「指揮官室」，甚至還在象徵單位代表的虎頭與「虎嘯」兩個大字前也拿著啤酒留影。因為關渡指揮部前身就是虎嘯部隊，且陳姓士兵在文中又提到「後面山上的營區」，而關指部就位於淡水後山營區，因此判斷應該就是在該營區內拍攝。

陳姓上兵還PO文表示，「我是後面那座山營區本x連陳x存，連長到底在搞什麼東西 帶兵完全 沒有帶到兵的心，還有為什麼我會在營區喝酒，那我請問某上士為什麼能在營區喝酒，我不懂，然後在來有其他長官幫他掩蓋，還有待命班長官跟學長真的對我很好 雖然我有時候學習能力都不好但他們都很耐心的教我，如果某上士不做一些不公平的事我也不會這樣po靠北長官。」

此文一出，立刻在軍中引起震撼，因為這是第一起，有軍士官兵敢用本名，且明知違紀下，在營內露臉自拍，自PO上網的案例。不少人紛紛留言「已上香」，但大多數網友都表示，PO文者自身也違法，對這種作法相當不認同。

陸軍關渡地區指揮部，簡稱為陸軍關渡指揮部、陸軍關指部、關指部，為駐守於新北市淡水區的陸軍部隊，編配在陸軍第六軍團指揮部，隊名「虎嘯部隊」。前身為著名的陸軍步兵第二二六師，在蔣經國任內移防臺北淡水，因靠近臺北市北投區關渡，而素有「關渡師」之稱。

針對這起嚴重違紀事件，陸軍第六軍團指揮部表示，所屬關渡地區指揮部陳姓上兵日前於營內違規使用智慧型手機拍攝個人飲酒照片，並上傳至社群網站，經單位查證屬實，將就陳員違反資安及內部管理情節，予以嚴懲，並檢討相關督管人員疏責；另針對陳員所指單位士官營內喝酒乙情，本部將秉「毋枉毋縱」原則，秉公調查，倘確有違犯營規，將依規定檢討重懲。

第六軍團強調，針對官兵藐視軍紀，斲傷國軍形象之偏差行為，絕不寬貸；另將持恆要求所屬官兵強化軍、法紀、通資安全教育及內部管理作為，以杜類案。

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(中時新聞網)