AES-KY（6781）公佈民國110年度第一季合併營收為新台幣26.82億元，稅前淨利7.6億元，歸屬於母公司淨利6.15億元，每股盈餘9.29元。
AES-KY表示，第一季營收表現亮眼，主係受惠輕量型電動載具及中大型工業儲能系統電池模組市場需求暢旺，兩大事業佈局同步成長，推升營運動能。
展望未來，終端市場需求樂觀，AES-KY以研發能力與一站式客製化解決方案，將持續擴增新客戶及市場份額，以提升長線獲利及成長動能。
(工商 )
AES-KY（6781）公佈民國110年度第一季合併營收為新台幣26.82億元，稅前淨利7.6億元，歸屬於母公司淨利6.15億元，每股盈餘9.29元。
AES-KY表示，第一季營收表現亮眼，主係受惠輕量型電動載具及中大型工業儲能系統電池模組市場需求暢旺，兩大事業佈局同步成長，推升營運動能。
展望未來，終端市場需求樂觀，AES-KY以研發能力與一站式客製化解決方案，將持續擴增新客戶及市場份額，以提升長線獲利及成長動能。
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