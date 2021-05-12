宏碁(2353)今年前4月營收965.07億元，年增40.7%。而昨天宏碁再宣布推出搭載第11代Intel Core H系列處理器的筆電，在新品加持下，法人估宏碁第2季度筆電出貨量可望挑戰雙位數季增。

宏碁宣布Predator Triton 300、Predator Helios 300及Nitro 5筆電全面升級，搭載第11代Intel Core H系列處理器以及NVIDIA GeForce RTX 30系列筆電顯示晶片(包含全新GeForce RTX 3050及GeForce RTX 3050 Ti)。Predator Triton 300全新升級效能強大，支援螢幕刷新率360 Hz FHD顯示器或165 Hz QHD顯示器，全金屬機身的便攜設計。

宏碁資訊產品事業筆記型產品事業總處長林恭正表示：「新一代升級的電競筆電，全面搭載效能強大的全新處理器，大幅突破散熱管理的能力，並將我們的產品推升到全新境界。」

Intel行動產品事業群副總暨總經理Ran Senderovitz表示：「透過搭載第11代Intel Core H系列處理器，像是宏碁這樣的創新者提供使用者更極致的電競體驗；Intel全新處理器架構最高頻率可達5GHz，支援全新PCle Gen 4 SSD，提供高速圖形讀取與資料寫入，更搭載最新Wi-Fi 6E及Thunderbolt 4技術，讓玩家能享受閃電般極速的傳輸體驗。」

(時報資訊)