是德科技宣布，推出客製化氮化鎵(GaN)測試板，適用於是德科技旗下的動態功率元件分析儀/雙脈衝測試儀(PD1500A)，可協助供應商和OEM功率轉換器設計人員，縮短原型開發周期，並加快讓新產品問市。

是德表示，功率轉換器是推動運輸、可再生能源和工業市場電氣化的關鍵元件。當用於新能源汽車，功率轉換器(即牽引逆變器)可有效地轉換儲存在電動車(EV)高電壓電池組中的電源，以便驅動交流馬達。安裝於電動車中的功率轉換器，還有許多其他功用；例如，它還可作為汽車到電網(V2G)應用的關鍵環節 - 車載式充電器。

是德表示，為了推動功率轉換器設計的進化，新的寬能隙(WBG)半導體技術已進入商業化階段，大幅改善速度、電壓和熱操作特性，進而縮小體積、降低成本，並提高效率。然而，事實卻證明，這樣的高效能功率轉換器很難設計。因此，為了能對WBG半導體進行一致、可靠的特性化分析，是德科技開發了PD1500A動態功率元件分析儀平台。PD1500A採模組化設計，可特性化分析基於矽和碳化矽的功率元件。是德PD1500A現在配備客製化GaN測試板，讓工程師能快速切換元件，以進行可重複且可靠的特性分析。GaN目前主要鎖定電動車的車載式充電器和直流對直流轉換器等應用，不過，在垂直型氮化鎵問世後，由於其操作電壓將趕上碳化矽，將使得氮化鎵有機會成為高功率新能源汽車應用的首要選擇。

是德利用其量測科學建構商用解決方案，以協助工程師對GaN功率元件進行可重複且可靠的特性化分析，協助製造商和其供應商加速推出具競爭力的電動車技術。

(時報資訊)