一年一度的世界衛生大會(WHA)將在5月24日召開，10日是線上註冊的截止日，我國至深夜仍未收到邀請函，這也是自2017年以來連續第5年未邀請台灣。對此，台北市議員羅智強今(12)日指出，蔡英文政府自稱在外交事務上做得多成功，但光在WHA這點上，就不如前總統馬英九，這是個鐵錚錚的事實。

今年WHA將於5月24日至6月1日在瑞士日內瓦以視訊會議方式舉行，但我國此次未收到邀請函，衛福部10日證實，本次受邀參加WHA的機會微乎其微，幾乎可確定連續5年無法參與，將透過日內瓦辦事處遞交抗議函表達不滿。而若要參與WHA，只剩透過友邦在大會提案一途。

對此，羅智強今日就在臉書中發文指出，對於對岸打壓台灣的國際外交空間，他也相當不認同，但不管民進黨的廢話再多、狠話再多，大內宣表示自己執政以來外交成果多麼的豐碩，但是蔡英文仍然無法讓台灣參加WHA，而反觀被罵慘的前總統馬英九卻可以讓台灣順利重返WHA，「這就是鐵錚錚的事實」，果然還馬英九公道者必蔡英文！

針對今年台灣仍舊無法參與WHA，國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨主張中華民國有權利進入WHA 成為觀察員，這關乎台灣民眾的健康權益，也可藉此和世界交流；而在國民黨執政時期，想盡辦法和對岸溝通，取得政治互信基礎，也順利8年獲得WHA門票，但比較遺憾的是，蔡英文上任後，除了第1年可代表台灣出席外，已連續五年無法參加WHA，希望蔡政府能拿出具體辦法，保衛台灣健康，不要讓台灣都被拒於WHA門外，想辦法讓台灣重返國際舞台。

(中時新聞網)