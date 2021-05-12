國內昨新增7名本土案例，其中6人感染源不明，中央流行疫情指揮中心昨正式宣布出現社區感染，並將疫情警戒標準升至第二級「出現感染源不明之本土病例」。由於此次社區感染出現在諾富特、華航群聚後，專家認為，機場事件引起社區感染的可能性高，病毒不會因為一個人的工作性質，就將潛伏期縮短為7天。

中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時表示，現在沒有證據說新北、宜蘭的社區感染和機場事件有關係，可是時間或邏輯推理上，有關係的可能性較高。

李秉穎表示，過去指揮中心將機組員檢疫天數縮短為5天、7天等，但是當時沒人講話，大家都心軟同意，當時也有人問我，我不太放心，畢竟學理上來說新冠病毒的潛伏期是14天，若縮短為7天，後面7天都要嚴格自主健康管理，病毒不會因為工作需要，潛伏期就會變成7天，但我們也不要去獵巫，不要過度去責備誰，就是要去檢討我們的政策，讓病毒不要進來。

由於機場事件發生後就爆發社區感染，李秉穎表示，理論上機場造成社區感染的可能性高，其他境外移入實施的都是嚴謹的居檢14天，病毒傳染的機會少，但也不是沒有，14天還是有破口，新冠病毒99％在14天內發病，就是有1％會漏掉，有的國家甚至將檢疫天數拉長到21天、28天，越來越長。到底華航機師染疫是否為社區感染的源頭，現在要做的是研究基因序列，也就是病毒指紋，看看這次的社區感染和機場的病毒基因序列是不是一樣。

(中時 )