2縣市驚傳本土病例？蘇貞昌證實「台灣有新狀況」 喊話國人：該收心了

台灣疫情惡化，行政院長蘇貞昌昨提醒民眾「該收心了」，國民黨主席江啟臣今早在臉書發文，砲轟蘇揆把台灣疫情的惡化責任推給老百姓，指責老百姓「該收心了」，是非常不適當的評論。他說，台灣人民才是防疫英雄，「該收心的不是人民，而是蔡英文總統、蔡政府。」

江啟臣說，台灣人民從去年開始，展現出全民一心，優先防疫，在政府還在宣導「健康的人不用戴口罩」的同時主動戴上口罩，為台灣疫情超前部署，基層防疫人員至今競競業業，為台灣防疫貢獻，台灣人民才是防疫英雄。

他說，反觀蔡總統，在全民關心太魯閣事件時，蔡總統關心的是臉書觸及率，在全民關心疫情時，蔡總統卻是一心只想到阻擋人民發起的公投，甚至抹黑本黨是反美豬。

江啟臣指出，反萊豬公投是超過75萬台灣人用一張一張連署單，眾志成城的結果，絕不容總統、政府胡亂造謠，該收心的不是人民，就是蔡英文總統。

他表示，美國有將近八成的豬隻不使用萊劑飼養，蔡英文不顧在野黨所提出，「肉品是否含有萊劑」標示的要求，一意孤行推動「肉品產地標示」，才是真正歧視美豬。

江啟臣強調，近日國內疫情再現，也發生中央、地方資訊不同步的問題。

新冠肺炎疫情已經一年，中央地方資訊落差至今無法解決，新北市長侯友宜上週也再次反應「地方政府訊息無法同步」，蔡政府該收心了！該面對問題，發揮中央政府應有的功能，讓中央地方團結防疫，改善資訊同步，刻不容緩！

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(中時 )