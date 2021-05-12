通膨隱憂引發美股下挫，台股加權指數12日續跌，開在16,515.88點，大型權值電子股台積電（2330）、聯發科（2454）皆開低，傳產股指標類股中鋼（2002）、陽明（2609）開高走低，大盤跌點擴大近200點，再向探低。

MSCI公布季度調整，在全球標準指數中，陽明獲納入為成分股，群光和興富發建設則被剔除。全球小型指數則新增第一銅等29檔，調整結果將於5月27日收盤後生效。

美股科技股的賣壓輪動至大型股，道瓊指數10日盤中曾經短暫突破35,000點關卡，創下歷史新高，11日卻下跌近500點或1.4％，創今年2月以來的單日最大跌幅。

道瓊工業平均指數11日終場下跌1.36％（473.66點）、收34,269.16點。標準普爾500指數下跌0.87％（36.33點）、收4,152.10點。費城半導體指數上漲0.30％（8.90點）、收2,976.01點

第一金投顧指出，受美股大跌加上疫情升溫影響，台股11日創下歷史第三大跌幅，電子股仍就是重災區，半導體、IC設計及面板等類股均賣壓沉重，而過去幾日表現較強的鋼鐵、航運族群，則開高走低，僅紡織族群表現較為強勢。

技術面來看，11日爆量長黑跌破前低，由於近期以多次天量黑K棒第一金投顧指出，使得上面套牢壓力較重，短線趨勢再度轉空。

第一金投顧指出，由於第一季季報已陸續開出，可持續檢視財務數字及後續展望，選股上建議由業績成長強勁、具殖利率題材或報價上揚，且進入旺季的個股較為防守，須控制好持股水位與風險，可靜待量縮拉回整理後，再行進場布局。

(工商 )