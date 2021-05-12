我國昨一口氣暴增7例本土病例，今疫情又有新變化？衛福部長陳時中今赴立院社福及衛環委員會備詢時，一改過去一派輕鬆的態度，罕見提到目前國內疫情非常嚴峻，「這不是開玩笑的」，呼籲全體國人都應動起來一同防疫，並減少政治口水，「現在各種批評都沒有意義。」

立法院社會福利及衛環委員會今召開第18次會議，並邀衛福部長陳時中到場備詢，不過陳時中一到場就提醒在場媒體，下回採訪應保持適當社交距離，同時也因10點半要去指揮中心開會向委員會告假。

面對媒體提問今上午傳出基隆有新增確診者一事，陳時中並未證實，強調一切疫情都會在下午的記者會宣布，但他也罕見指出，國內疫情已進到嚴峻階段，推估應不只有兩條隱形的傳播鏈，大家都要提高警覺。

有鑑於近期國內疫情嚴峻，外界要求普篩的聲浪也日益提高，對此陳時中強調，普篩只會讓情況更混亂，「但擴大篩檢是有必要，應擴大居家隔離、積極篩檢。」

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(中時 )