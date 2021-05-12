內政部今日發布新聞稿表示，危老條例自106年5月10日公布迄今，正好剛屆滿4年，根據內政部統計，累計至昨(11)日止，全國已有20個縣市、受理2002案重建計畫申請並已核准1439件，其中有379件已開工，每年申請案量皆為倍數成長。

內政部指出，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」以簡單、快速、有獎勵的方式，鼓勵民眾整合重建，去(109)年適逢3年內申請時程獎勵10％屆期，內政部啟動修法，除將時程獎勵修正為逐年遞減，並延長至114年5月11日外，亦配套修法新增規模獎勵項目，以鼓勵基地整合擴大。

根據內政部營建署統計，過往全台危老案件平均重建計畫面積約686平方公尺，去年5月危老條例修法後，自同年7月起，平均重建計畫面積已提高至約710平方公尺，顯示危老基地規模已在逐步提升。

內政部指出，自今(12)日開始，時程容積獎勵調降為6％，但基地規模達600平方公尺者，申請規模獎勵與時程獎勵合計仍可達最高上限10％，以鼓勵有重建需求的民眾，擴大整合基地規模加速重建。

內政部表示，危老條例106年5月10日公布後，為積極落實推動，內政部在3個月內完成訂定施行細則等5項子法，並提供作業流程及相關書表文件範本供縣(市)政府參考；繼而與地方政府成立「危老重建聯繫會報」，每2至3個月召開1次會議，目前已召開17次會議。

內政部指出，在專業推動人力方面，已輔導18個直轄市、縣(市)成立危老重建輔導團，各地方政府也積極培訓人員加強推廣量能，例如，臺北市培訓超過1萬名危老推動師，新北市也運用原有都更家教協助推動危老重建業務，中央與地方攜手合作達成階段性目標。

內政部表示，危老重建政策推動成效良好，連花東與離島均有成功案例。由於台灣地震頻仍，呼籲民眾可依自身需求及整合情形，選擇採危老條例或都更條例辦理重建。

內政部指出，如有重建輔導需要或相關問題，歡迎到內政部營建署都市更新入口網「危老專區」查詢下載相關資料；也可電洽內政部1996全國服務熱線、或各地方政府1999服務熱線，以提供必要諮詢服務。

(中時 )