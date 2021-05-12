臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

基進黨立委陳柏惟罷免案第二階段連署書，10日已正式送件台中市選委會。陳受訪痛批「刪Q總部」，以扭曲方式行使罷免權利，更喊話：「如果在我身上的爭議能換來台灣一點民主跟理性討論議題的過程，我想這些卡在身上的子彈才有價值。」對此，網友忍不住反酸：「你有這麼偉大嗎？」讓不少網友按下臉書「大笑」表情。

刪Q總部昨日（11）在臉書發表聲明指出，陳柏惟至今還把國民黨與中共掛嘴邊，甚至批評人民行使罷免權是「扭曲的方式」，說自身罷免案背後是國民黨在打壓；照國民黨現在的聲勢和立院席次是能打壓誰？事實是陳交出一張當選超過一年14提案0結案的成績單，連同為台派的民進黨立委都不買帳。

刪Q總部痛批，陳柏惟面對媒體時表示，「如果在我身上的爭議，能夠換來台灣一點民主，跟理性討論議題的過程，我想這些卡在身上的子彈才有價值。」罷免本是民主的一環，民意可以賦予你權力，同樣可以在察覺不適任後剝奪。攻擊罷免領銜人白活30多年、攻擊罷免志工是猴子、攻擊參與罷免連署的數萬人都是假公民，最威權、最反民主的其實是陳自己。刪Q總部一致認為，罷免一個一年14提案0結案的立委，中共不會得到什麼，反而是台灣人民會得到更多。

針對陳柏惟「想用自己換台灣民主」的言論，讓不少網友啼笑皆非，有人反酸：「你有這麼偉大嗎？」獲得不少網友按下臉書「大笑」表情；其他網友也紛紛表示：「他真的沒有這麼偉大」、「他不是要正面對決嗎？怕什麼？」「他的專業只是挑起族群分裂，其他一無可取」、「3Q不把中國與國民黨掛嘴邊的話，以他質詢的內容我不相信他能孵出什麼鳥蛋出來」、「台灣的亂源，就讓基進黨歸零吧！」

(中時新聞網)