新冠肺炎疫情進入社區感染，新北市長侯友宜12日在市政會議表示，中央把防疫提升二級警戒只是基本，應該用更嚴格的態度面對，他宣布新北全市29區校園、親子館與銀髮據點全數不開放至6月8日，里鄰活動全數取消，藝文場館表演活動也全數取消，希望能夠度過這波疫情。

侯友宜直言，目前就是社區感染大爆發的時刻，新北防疫不但要全面備戰，防疫要擺在所有市政工作之前，「二級警戒」只是名詞，最重要是要落實跟市民站在一起，讓所有人務必提高警戒。

侯友宜說，新北目前有183名隔離者，一定還有還沒被找出來的人，這段時間有很多隱形病毒沒有被發現，上次國小兩個孩子都已經有抗體，還好學校防疫做得不錯，全部採陰，但這類隱形者有多少在社區裡面，不是檢出陽性才備戰。

侯友宜說，新北校園要提高等級，全數全部不開放外人，親子館、社區關懷據點、銀髮俱樂部也都全部不開放。

侯友宜也說，吃飯用餐最容易把口罩拿下來，他要求所有八場所，只要用餐務必採實聯制，非特定對象併桌要有隔板，或適當間隔與梅花座，如果做不到就外帶。

另外宗教活動要求宮廟延期或縮小規模，大拜拜平安餐也改外帶便當，另外鄰里活動也全數取消；圖書館也全部採梅花座或間隔座，兒童説故事活動取消，防疫旅館加強檢查，每月一次改二次。

本土病例暴增找不到感染源！ 侯友宜強烈建議中央：高危險區普篩、擴大匡列採檢

(中時 )