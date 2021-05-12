一名辛巴威男子的人生目標是「100妻1000子」，且要娶嫩妻才能滿足他。（照片來源：辛巴威pindula NEWS）

台灣少子化已嚴重到成為國安問題，然辛巴威一名66歲男子尼安多羅（Misheck Nyandoro），目前已擁有16名妻子、151名孩子，長期無業的他還發下豪語，要在死前娶100妻、生1000名子女，如此人生目標，令人震撼。

據英國《每日郵報》報導，尼安多羅從1983年起開始一夫多妻制，並且把娶妻、繁衍後代視為畢生職志，為了達成「百妻千子」人生目標，他設計並嚴格執行「性愛工作表」，每晚按表操課至少「滿足」4名妻子。

尼安多羅向當地媒體表示，「滿足妻子然後轉移到下個房間」就是他的工作，更說女人隨著年紀變大，性慾也逐漸降低，無法滿足他，因此娶妻一定要嫩妻。長期無業的他表示自己過著豪奢的生活，因為子孫們會給他金錢和禮物。

不過尼安多羅上一次娶妻已是2015年的事，因為辛巴威陷入經濟危機，讓他的人生計畫暫時停頓。不過他表示今年冬天將迎娶第17位妻子，持續朝他的人生目標「100妻1000子」邁進。

(中時新聞網)