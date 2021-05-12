網紅Bella錢昱慈（貝拉）擁有174公分高挑身材，還有34F的傲人上圍，火辣身材讓她被封為「Swag性感女神」，目前IG已經累積了將近27萬人追蹤，日前她因為疑似在節目上走光爆紅，如今又接連曬多張辣照，直接將巨乳當成桌子放飲料，讓粉絲們陷入暴動。

Bella日前上節目《小明星大跟班》，穿著一身彷彿隨時都要掉下去的無肩帶小可愛，讓主持人Sandy都看了目瞪口呆，Bella則不以為意表示，她私下的打扮就是性感風，就連去倒垃圾都會這樣穿，她當天的裝扮也已算保守了，錄影期間Sandy盯著Bella的胸前一度變臉，Bella也默默將衣服往上拉，疑似走光。

Bella因此聲名大噪，而她的IG版面上也是滿滿的辣照，從不吝嗇展現好身材，日前她上傳一張照片，只見她將飲料夾在波濤洶湧的雪乳之間，閉眼喝著飲料，嬌小的臉蛋對比豐滿上圍，不科學的比例讓網友都看傻眼，她也在文內開玩笑表示：「粉紅奶泡」。

貼文一出，網友們紛紛興奮直呼：「我也要喝」、「這樣會變好喝」、「真奶茶」、「愛了愛了」、「衣服要掉了」、「杯架剛剛好」、「太不科學啦」、「連閉著眼都那麼美」、「我也要喝奶泡」、「美女我也想喝」、「你是世界上最美麗的花」、「太美了」、「怎麼夾的！」、「照片2分之1都是…」。

(中時新聞網)