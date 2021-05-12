基隆也傳確診者 陳時中不否認：下午報告 09:272021/05/12 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆驚傳增1確診病例，陳時中今早接受媒體聯訪時，並不否認，並表示將於今日下午疫情記者會說明。（圖／翻攝自中時新聞網直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情拉警報，昨日宜蘭羅東出現5例感染源不明本土病例。今又驚爆基隆也有確診病例，網路瘋傳基隆長庚收治了一名發燒４日的患者，採檢PCR呈現陽性，陳時中今早赴立院前接受媒體聯時，也不否認此事，並表示將於下午記者會說明，提醒大家要提高警覺。 【LIVE直播】疫情擴大拉警報 陳時中立法院會前聯訪｜2021.05.12 訂閱影音： 中時新聞網 社區感染拉警報 名嘴暴怒拍桌：華航最該下台負責 排黑做半套4／不聽話就弄！彰化黨部高層偽造公文懲處黨員 蔡英文南下親訪也遭蒙蔽 (中時新聞網) #陳時中 #否認 #基隆 #立院 #確診者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2位急診醫師立功 感謝病人誠實 04:102021/05/12 焦點要聞 羅東遊藝場爆群聚 當地人曝：很多外縣市民眾專程來 08:592021/05/12 生活 蘇揆喊大家該收心 藍轟把疫情惡化推給人民 04:102021/05/12 焦點要聞 富士康受疫情拖累... 印度廠iPhone產能傳減半 04:102021/05/12 產業特刊 新聞側寫－鄭貞茂 只有10.8萬元陽明股票 04:102021/05/12 產業特刊 社評／兩岸關係荒謬而弔詭的現象 04:102021/05/12 焦點新聞 雙北「社區感染」揭開陳時中不願面對的真相 08:042021/05/12 政治 疫情狂燒蔡英文仍心繫公投 藥師轟：都甚麼時候了 08:172021/05/12 政治 新北2級防疫 3區校園暫停開放 04:102021/05/12 地方新聞 排黑做半套1／彰化黨部早淪陷！主任與評委暴打雞農 還被抓擁62子彈遭判刑 07:062021/05/12 社會 羅東夜市冷清清 店家比客人多 04:102021/05/12 焦點要聞 生活熱門新聞 羅東爆5本土病例 宜蘭人揭背後真相：不用太驚訝 - 生活 基隆也傳確診者 陳時中不否認：下午報告 - 生活 「你沒講我都沒想到」陳時中驚人語錄曝光 網友傻眼罵爆 - 生活 一人染疫全家確診 印度病毒多恐怖 陳時中洩關鍵 - 生活 確診獅子會前會長「到處聚餐」 接觸逾百人！新莊、蘆洲足跡曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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