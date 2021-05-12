國內疫情拉警報，昨日宜蘭羅東出現5例感染源不明本土病例。今又驚爆基隆也有確診病例，網路瘋傳基隆長庚收治了一名發燒４日的患者，採檢PCR呈現陽性，陳時中今早赴立院前接受媒體聯時，也不否認此事，並表示將於下午記者會說明，提醒大家要提高警覺。

【LIVE直播】疫情擴大拉警報 陳時中立法院會前聯訪｜2021.05.12

(中時新聞網)