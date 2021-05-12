蘇州又見活體動物盲盒 30餘個退件快遞裝瀕死貓狗 09:322021/05/12 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據陸媒報導，繼成都中通快遞運輸活體動物盲盒事件被曝光後，5月11日，蘇州一中通快遞中轉站內也被發現30餘個退件快遞，裡面裝著瀕死的貓狗。圖為中通快遞分揀快件，非當事人。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據陸媒報導，繼成都中通快遞運輸活體動物盲盒事件被曝光後，5月11日，蘇州一中通快遞中轉站內也被發現30餘個退件快遞，裡面裝著瀕死的貓狗。 蘇州市小動物保護協會志願者11日到現場營救時，被堆在中通快遞廠區室外的貓狗多數已死亡，志願者將剩餘10隻未死亡的貓狗送往醫院。 據志願者提供的現場快遞單，此批為退件拒收包裹，5月5日從江蘇太湖發出，貓狗被密封運輸，距今已達7日。 數兆蟲蟲大軍要來了 藏身地底17年嬌客將蜂湧破土席捲美東 不忍國道多1條屍 教練冒險救小黑狗 遭咬鮮血狂流終不悔 (旺報 ) #貓狗 #退件 #中通快遞 #志願者 #蘇州 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特教小小兵 毛寶貝陪伴亞東早療家族歡度母親節 23:242021/05/09 寶島 女買可愛小豬當寵物 3年後暴風成長變150kg巨獸 13:032021/05/09 萌寵 詐欺車手肆虐府城狂領上百次 警站身後怒問「你領夠了沒」 15:252021/05/10 社會 拜登「去中化」比川普更猛 台灣供應鏈機會來了 13:002021/05/09 財經 數位人民幣添加支付寶 天貓超市、盒馬生鮮都可用 12:452021/05/10 兩岸 屏東縣民公園 全台鸚鵡會師訓飛 04:102021/05/10 地方新聞 范逸臣退賽《全明星》驚見滿臉皺紋得意：老了還是帥 14:162021/05/10 娛樂 刪Q總部再批陳柏惟：不思檢討還無的放矢 16:582021/05/11 政治 法國博物學家霍蘭曾說過 蝴蝶「在生命的痛苦中給我們撫慰」 07:002021/05/11 搜奇 新疆棉風暴 NIKE天貓買氣跌6成 04:102021/05/08 焦點新聞 盲盒退燒 泡泡瑪特市值蒸發700億港元 04:102021/05/11 話題觀察 兩岸熱門新聞 大陸最新094型潛艦 搭載巨浪-3飛彈 - 焦點新聞 - 旺報 大陸民船隨山東艦訓練 充當擋箭牌 - 焦點新聞 - 旺報 中國提出以石擊石 撞擊行星防禦 - 焦點新聞 - 旺報 產品在陸遭下架 技嘉急滅火 - 焦點新聞 - 旺報 社評／呂秀蓮「一個中華」兩岸和平牌 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。