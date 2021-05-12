據陸媒報導，繼成都中通快遞運輸活體動物盲盒事件被曝光後，5月11日，蘇州一中通快遞中轉站內也被發現30餘個退件快遞，裡面裝著瀕死的貓狗。

蘇州市小動物保護協會志願者11日到現場營救時，被堆在中通快遞廠區室外的貓狗多數已死亡，志願者將剩餘10隻未死亡的貓狗送往醫院。

據志願者提供的現場快遞單，此批為退件拒收包裹，5月5日從江蘇太湖發出，貓狗被密封運輸，距今已達7日。

(旺報 )