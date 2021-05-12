新冠肺炎昨（11日）新增7例本土確診個案，防疫再現破口，中央流行疫情指揮中心緊急宣布將疫情警戒升級到第二級，停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，導致許多藝文活動紛紛喊卡，藝人郎祖筠為此發文砲轟，卻慘遭網友抨擊，而一開始發文力挺他的男星卓義峰，發現掀起兩派戰火之後，也火速公開道歉。

台灣新冠肺炎疫情升溫，許多藝文活動紛紛延期或取消，舞台劇受到影響的藝人郎祖筠在臉書直言：「防疫是很重要，但繼續打擊藝文團體，乾脆大家倒閉，都不要做了。」慘遭網友砲轟，不過卓義峰則是發文力挺，直言：「100人以上辦公大樓不需要停班、學校不需要停課、列車與捷運不需要停駛、商場不需要停業，但為什麼100人以上的藝文表演就要被迫中斷或延期」，更強調藝文工作者直呼「快餓死了」時，就知道酸民會反嗆「就是你們這樣靠腰才造成防疫破口」。

對於先前文章內容讓人感覺是在指責政府是在打壓藝文活動，本人在此表示抱歉。 我的本意並非如此 我的出發點只是此次疫情下， 大家都不容易，每次好不容易喘口氣的稍微恢復工作狀態，而卻又突然的被收緊，大家都很緊繃。 演藝人員不是大家都真的收入... 由卓義峯發佈於 2021年5月11日 星期二

卓義峰強調每次只要有本土案例爆發，藝文表演就是政府開刀的首要對象，不禁反問：「講實話，這些趨緩之後因境外移入而感染的人，又有多少比例是因為參加藝文活動或看表演的時候染疫的呢？」更嗆明網友要罵就罵，雖然郎祖筠在發文底下留言「義峰辛苦了！謝謝」，不過卻引發網友留言砲轟，讓他緊急刪文企圖滅火。

事後，卓義峰發文道歉，表示先前文章內容讓人誤解政府在打壓藝文活動，但本意是要強調演藝人員並非收入都很好，很多人這一年多來跟他一樣，處於吃老本狀態，好不容易疫情趨緩能喘口氣，面臨的卻是再次緊縮，對於抒發情緒的文章卻造成誤解，願意為自己的幼稚行為道歉，也感謝政府及防疫人員這段時間的付出。

(中時新聞網)