對於美國通膨的疑慮讓全球市場情緒轉向遠離風險；而歐股周二從前一個交易日的歷史新高大幅滑落，旅遊股、零售股、科技股表現最差。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌8.78點或1.97%，為436.61點，近2%的跌幅為自去年12月以來最糟表現。在法蘭克福、巴黎、倫敦的主要股市皆跌超過2%。

美股主要指數連二跌；標普500跌到近一個月低點。投資人擔憂通膨的上升，將讓美聯準會更快地收緊貨幣政策。

GAM歐洲股票經理人Niall Gallagher表示，短期內可以看見通膨彈升；而大宗商品價格的上漲和半導體短缺問題是導致通膨飆升的因素之一。

科技股跌2%，來到近6周低點；礦業股則回吐了前一個交易日的大漲；旅遊休閒股大跌5.7%。

英國航空母公司IAG集團大跌7.4%；該集團宣布發行8億歐元可轉讓債券。

德國重工業集團蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)跌10.2%。在重組成本和投資的重擊下，該集團第二財季(1~3月)現金流深陷負數虧損。

儘管上調了全年核心獲利預期，德國農工業大宗商品供應商K+S仍下跌2.7%。

英國日常生活用品電商THG大漲11.9%；該公司增資10億美元，其中有7.3億美元來自日本軟銀集團。

(時報資訊)