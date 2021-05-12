疫情害慘！老牌旅行社再退場 大地假期宣布結束營業 09:292021/05/12 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大地假期宣布即日起結束營業。（摘自大地假期官網／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大地假期宣布即日起結束營業。（摘自大地假期官網／陳祐誠傳真） 疫情再起，又一旅行社退場！老牌旅行社大地假期5月10日在官方網站貼出公告，指公司站在新冠肺炎疫情第一線奮戰1年多，損失慘重，股東決定向台北市政府、交通部觀光局、品保協會等單位申報，即日起結束營業。 業界人士認為疫情影響生意1年4個月，看不到解封、國內疫情又起，讓許多人牙咬得更緊，大地假期退場的消息震撼，但不讓人意外。 國內疫情升溫 波及台積等474家股東會 單日增7例本土創新高 警戒升至第二級！疫情大爆發 台灣進入社區感染 (中時 ) #退場 #旅行社 #疫情 #結束營業 #大地假期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林姿妙稱 宜蘭童玩節該停就停！台北桃園台中 畢典改線上 教召喊停至6月底 04:102021/05/12 焦點要聞 疫情狂燒蔡英文仍心繫公投 藥師轟：都甚麼時候了 08:172021/05/12 政治 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 06:262021/05/12 財經 高鐵停站票、超商不借廁所 網見防疫新規崩潰：要怎麼上班？ 08:072021/05/12 生活 社區感染拉警報 名嘴暴怒拍桌：華航最該下台負責 08:242021/05/12 生活 疫情升溫 中職梅花座、禁飲食 04:102021/05/12 運動天地 首爆社區感染 防疫全面升級 04:102021/05/12 財經要聞 香港防疫放寬延2周 24日起學校恢復授課 04:102021/05/12 焦點新聞 疫情釀危機全因知識不足？ 吳子嘉氣炸痛罵他「飯桶」 08:282021/05/12 政治 強龍踢館壓桃猿 喜迎4連勝 04:102021/05/12 運動天地 疫情衝擊內需 GDP保5％添變數 04:102021/05/12 財經焦點 生活熱門新聞 羅東爆5本土病例 宜蘭人揭背後真相：不用太驚訝 - 生活 基隆也傳確診者 陳時中不否認：下午報告 - 生活 「你沒講我都沒想到」陳時中驚人語錄曝光 網友傻眼罵爆 - 生活 一人染疫全家確診 印度病毒多恐怖 陳時中洩關鍵 - 生活 確診獅子會前會長「到處聚餐」 接觸逾百人！新莊、蘆洲足跡曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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