大地假期宣布即日起結束營業。（摘自大地假期官網／陳祐誠傳真）

疫情再起，又一旅行社退場！老牌旅行社大地假期5月10日在官方網站貼出公告，指公司站在新冠肺炎疫情第一線奮戰1年多，損失慘重，股東決定向台北市政府、交通部觀光局、品保協會等單位申報，即日起結束營業。

業界人士認為疫情影響生意1年4個月，看不到解封、國內疫情又起，讓許多人牙咬得更緊，大地假期退場的消息震撼，但不讓人意外。

(中時 )