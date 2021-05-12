本土病例暴增找不到感染源！ 侯友宜強烈建議中央：高危險區普篩、擴大匡列採檢

新冠肺炎疫情進入社區感染，新北市繼昨日針對蘆洲、新莊地區全區噴消後，新北市長侯友宜在防疫會議表示，今日會再新增三重、五股、中和、永和4地區，全面總動員防堵疫情。

侯友宜表示，環保局昨天很辛苦清消蘆洲、新莊地區，他已要求今天一早請開始針對中和、永和、三重與五股共四個區塊，環保局要把所有人力全面總動員。

侯友宜也再次呼籲中央，一定要擴大匡列、擴大採檢，很多時候確診者記憶模糊，擴大才能避免有漏網之魚，例如餐會現場有80人，這80人都要匡列，寧可把網撒大一點，用心用力去找出來，不要怕找出來，趕快找出來才能防堵。

侯友宜也說，只要高危險地區出現多名感染原因不明，就要全部普篩，就像當初阻絕境外他就建議中央入境者普篩，但他強調，地方作戰指揮官善意向上通報，最後命令下來地方都是服從，打仗共同面對的敵人是病毒，這次是英國變種病毒，不能以過往新冠病毒來對，感覺沒事就是有事的開始，現在是有事的時候，該積極往前把漏洞補起來，全力把事情做好。

(中時 )