立法院財政委員會今日審查《稅捐稽徵法》、《土地稅法》、《房屋稅條例》修正案，藍委進行程序發言，要求24日到28日仍在防疫升級期間，輪值召委、民進黨立委郭國文請勿排審《會計法》修正，涉及國務機要費爭議這麼高的法案，避免成為防疫破口。

國民黨立委賴士葆表示，希望郭國文在輪值召委期間不要排審國務機要費修正，因為如果排審，國民黨反對的情況會比上次排審時還激烈，到時候聚集人數一定超過80人，還會造成肢體衝突，違反防疫中心的規範，造成防疫的破口，建議綠營召委在防疫期間不要排審爭議這麼高的法案。

藍委曾銘宗也回應賴士葆，不要在疫情升溫期間排審會計法修正。輪值召委、民進黨郭國文回應，黨團有黨團立場、召委有召委的權利，他尊重黨團，個人沒有什麼立場。

民進黨立委吳秉叡表示，按照慣例輪值召委是前一周才會決定排審法案，現在就來猜測輪值召委要排審什麼法案，透過程序發言反對，這樣真的很不好。所謂會計法修正是民進黨立委蔡易餘提案修正99條之一，將國務機要費除罪化。

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(中時 )