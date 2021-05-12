日前臉書社團「爆料公社」一名年輕人妻貼文控訴，稱自己9日到台中南區某按摩店消費時，一名男按摩師不僅直接爬上床跨坐其身上，過程還以按摩之名出手抓奶，嚇得原PO動都不敢動，深怕遭遇不測，緊接著男師傅居然又靠近原PO耳邊，輕聲地說「我們都改按全身好嗎」，逾矩言行讓她再也受不了，大聲疾呼「我要下樓」，怎料男師傅臉皮超厚，不僅強行加LINE，爾後還頻傳訊給她，誇張行徑令原PO崩潰作嘔，於是公開此事大呼「噁心」。

台中一名人妻近日去按摩放送竟遇到恐怖男師傅。（示意圖／Shutterstock）

據臉書社團「爆料公社」該文指出，台中一名女網友到南區某按摩店時，本來想說按按腳底，後來乾脆加按全身，可女師傅全在忙，遂同意換成男師傅，豈料這一換卻是惡夢開始。她遇到的男師傅，不僅直接跳上床跨坐原PO身上，期間還給預防針說法，表示「按肩頸可能會不小心碰到胸部」，原PO聽了想說「碰到一點沒關係」，結果對方整隻手當場抓上來，嚇壞原PO，好在樓下櫃台突然打電話來提醒「是按腳底」，男師傅才停止動作，讓她暫時鬆了一口氣。

台中一名人妻近日去按摩放送竟遇到恐怖男師傅。（示意圖／Shutterstock）

但這場夢魘還沒結束，接著男師傅又湊近原PO耳邊說「我們都改按全身好嗎」，讓她整個寒毛直豎，一心只想離開現場，害怕地大吼「我要下樓！」結果男師傅見狀仍要求加LINE，為順利脫困，原PO給了後便匆匆離去，爾後就接連收到男師傅想到府服務的訊息，「我有在做到府服務，比較便宜，兩小時只收一千」、「考量到您要顧小孩，跟您提議」、「到府服務，我們也比較不用計較時間，其實蠻多客人願意的！」

由於此次按摩經驗讓原PO驚魂未定，因此她在文中提及，不知道自己是不是來到黑店，也不知道這位男師傅想利用按摩之名做什麼，但事發後她連2天做惡夢，感到「真的有夠噁心，希望不要有別的受害者出現，跟店家說可能會被壓下來，所以直接公開！」此文一出，不少網友也都覺得神扯，認為這位男按摩師動機可疑，很可能假按摩之名，行騷擾之實，於是紛紛留言「他是不是SOD看太多了」、「一巴掌給他過去，捏爆他兩顆蛋蛋！」「不要讓男師傅到府服務，否則之後發生什麼，很難證明」、「到府服務還能比較便宜，騙鬼？」、「看他這種手法，感覺不是第一次了」。無論這位男按摩師究竟安什麼心，原PO目前都已向店家反映，無奈店家和當事人都不願正面回應，稍早她也向警方備案，並於GoogleMaps留下1星負評，提醒前去消費者多加提防。

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