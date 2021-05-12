繼上個月宣告將攜手傳奇影業 (Legendary Entertainment) 及東寶 (Toho Co，Ltd.) 展開跨界合作，戰遊網 (Wargaming.net) 今天正式宣佈，《戰艦世界》（World of Warships）與華納兄弟和傳奇影業發行的動作冒險大作《哥吉拉大戰金剛》的史詩級跨界合作今天正式登場，即日起至五月底，兩隻泰坦巨獸將以主題永久迷彩和指揮官的形式限時登場。哥吉拉與金剛將化身為帶有獨特配音與視覺效果的指揮官，再次於《戰艦世界》海上戰場展開史詩級對決，並由艦長們決定誰才是最後的王者！

《哥吉拉大戰金剛》戰鬥任務系列也將全新登場，玩家必須選擇加入「哥吉拉隊」或「金剛隊」來解鎖任務。每完成任務系列的一個階段，玩家便能獲得兩個「終極守護者」或「終極泰坦」迷彩，而最終獎勵是「泰坦之王」貨櫃一個。玩家能以 V 至 X 階戰艦，在行動、隨機戰鬥、排名戰和聯合作戰中進行《哥吉拉大戰金剛》戰鬥任務系列。

《哥吉拉大戰金剛》正式降臨《戰艦世界》 泰坦巨獸化身指揮官於海戰展開史詩級對決

《哥吉拉大戰金剛》合作內容將以三種不同形式的組合包供玩家選擇。

《 泰坦巨獸》大型組合包內含帶有 10 個技能點數和獨特配音的特殊指揮官哥吉拉與金剛，VIII 階Amagi 的「熱能射線」永久迷彩和 VIII階 North Carolina 的「原始力量」永久迷彩；紀念旗幟；臂章、主題消耗性迷彩，以及其他珍貴物品。

《金剛：原始之怒》組合包內含帶有 10 個技能點數和獨特配音的指揮官金剛、VIII階 North Carolina 及其「原始力量」永久迷彩、紀念旗幟、主題迷彩和其他珍貴物品。

《哥吉拉：頂級怪獸》帶有 10 個技能點數和獨特配音的指揮官哥吉拉、VIII 階Amagi 及其「熱能射線」永久迷彩、紀念旗幟、主題迷彩和其他珍貴物品。

《戰艦世界》X《哥吉拉大戰金剛》合作影片

另外，為歡慶與電影《哥吉拉大戰金剛》的跨界合作，《戰艦世界》繁中團隊也將於5月10日至5月16日期間舉行今年至今最大規模的社群活動跟線上直播活動，並將加碼送出限量哥吉拉造型絨毛玩偶！

《哥吉拉大戰金剛》社群活動將於5月10日21:00至5月16日23:59舉行，玩家只要此期間宣傳 5 月 16 日的《哥吉拉大戰金剛》線上直播活動，點讚並分享在官方粉絲專頁 FACEBOOK 上的活動文，留言說出支持的隊伍 (哥吉拉 / 金剛)，以及標籤好友，就有機會獲得限量哥吉拉造型絨毛玩偶！

《哥吉拉大戰金剛》正式降臨《戰艦世界》 泰坦巨獸化身指揮官於海戰展開史詩級對決

《哥吉拉大戰金剛》直播活動將於5月16日20:00至21:30舉行，將由4 位人氣遊戲實況主跟 CC 們將分成兩隊 (哥吉拉隊跟金剛隊) 與玩家進行 12 vs 12 戰鬥！ 屆時玩家只要觀看活動實況，加入指定聊天室等待隨機抽選，被抽選後進入訓練房進行戰鬥並勝出，就有機會獲得限量哥吉拉造型絨毛玩偶！

哥吉拉隊將由人氣遊戲實況主球球 @lilballzlolz與 小墨 @inkiiing代表，金剛隊則將由人氣遊戲實況主懶貓 @failverde與 薇薇 @weiwei610代表。

(科技)