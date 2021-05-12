基隆市警局第三分局巡佐路鴻裕（左）、警員吳奕德（右）協助走失女童返家。（圖／警方提供）

基隆市政府警察局第3分局9日接獲報案，指稱一名女童走失，員警獲報趕到現場後，女童想不起家裡的方向，員警便靈機一動，使用巡邏車上的廣播器，沿街叫喊是否家裡有小孩走失，順利於100公尺外找到女孩的父親，順利協助返家。

基隆市警察局第3分局百福派出所9日16時30許接獲社區警衛報案稱有一名女童走失，請求警方協助。巡佐路鴻裕、警員吳奕德獲報抵達現場，見女童面顯緊張，先行安撫女童不安情緒，於關懷詢問時，發現女童不記得家中聯絡方式與住家方向，僅記得住在社區內。

2員見狀便載著女童併以巡邏車上廣播器，沿著社區詢問是否有住戶家中兒童走失，最後順利於一百公尺外找到3歲林姓女童父親，林父表示女兒與阿嬤外出，中途因貪玩走失，自己與媽媽遍尋不著，擔心不已，頻向警方表達謝意。

第三分局呼籲，與年幼子女外出時，應注意孩童行向，勿離開視線，民眾外出時也可給幼童行配帶名牌、愛心手鍊、衣物繡上聯絡方式等重要資訊，以防其迷途，旁人或警方亦可協助其返家。

(中時新聞網)