在目前全球新冠疫情方興未艾之際，韓國人力市場卻出現回溫現象。12日，根據韓國政府就業報告，4月份年增工作數量竟高達65.2萬個，創近7年來新高。同時，失業率也寫下8個月來新低。

根據韓國統計局最新數據，經過季節性因素調整後，4月失業率為3.7%，不僅較3月的3.9%更低，而且也是繼2020年8月的3.3%之後，再一次創下新低紀錄。而這段8個月時間內，韓國失業率以元月的5.4%最高。

但是15至29歲的年輕人失業率仍高居不下，因為4月分年增0.7%到達10％高水位。

同時，在就業人數方面，4月達2720萬，比2020年同期增加約65.2萬人。這是自2014年8月以來，最大一次月增量，當時就業人數為67萬人左右。

3月分，就業人數年增31.4萬，當時曾寫下13個月來首次就業成長紀錄。若加上4月的話，韓國就業人數就已連兩個月增加。

而4月失業人數為115萬人，比2020年同期減少約2.5萬。3月則是反向增加3.6萬左右。

韓國政府表示，4月就業數據亮眼，除了比較年度比較基期低外，藉著逐漸放鬆的社交限制，經濟活動也慢慢回溫，事求人的機會也變多了。

10日，韓國總統文在寅曾誓言，2021年經濟成長至少要上看4％。2020年，受到新冠病毒衝擊，韓國經濟衰退了1％。

細分來看，雖然4月整體就業人數增加，但服務業仍未走出低靡頹境。無論是躉售還是零售產業，合計減少18.2萬個工作，至於藝術，體育與休閒產業，也少了1.1萬個職務。不過，旅館與餐飲業卻年增6.1萬個工作。

製造業是韓國經濟的支柱，4月增加0.9萬個職位。

人力專家觀察，韓國就業市場正在改善中，但服務業不振下，可能還需要更多時間才能全面復甦。

韓國政府也預估，2021年就業人數可望增15萬。不過，韓國央行在2月分時，卻把全年就業人口從13萬降至8萬而已。

(時報資訊)