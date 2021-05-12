和碩(4938)首季財報在業外處分日鎧股權投資利益，以及所得稅回沖，獲利表現優於預期，稅後盈餘為46.73億元，季減2.07%、年增202.66%，EPS為1.75元，毛利率4.26%，營益率1.02%。和碩早盤股價逆勢走高，站回70元大關。

和碩首季業外貢獻約16.32億元，其中，匯兌利益達4.49億元，其他收益有11.83億元。法人指出，和碩其他收益是處分日鎧持股，將持股比例降至約6.4%，產生投資利益，首季也有投資立訊股票的評價損失，不過在收益和損失相抵，業外仍為正數，另外首季也有所得稅回沖約13.67億元，挹注整體營運。

歐系外資給予和碩「中立」評等，目標價78元；美系外資給予「表現不如大盤」目標價60元；亞系外資給予「持有」，目標價72元。

美系外資指出，和碩預估2Q DT/MB出貨將有15-20%的季減，而NB出貨約有5-10%的季增。基於和碩首季低基期因素，2Q的營收可望有2位數的季增。

給予「表現不如大盤」的原由包括：(1)立訊在iPhone業務上的競爭不斷加劇，和碩在高階iPhone型號的市占有限。(2)汽車/電動汽車業務仍需要時間才能看到對營收有明顯的貢獻，以及(3)和碩NB業務的營收占比相對較低，為擴增產能，和碩在越南/印度/台灣增加資本支出，今年約3.5-4億美元，此將壓低利潤率。

(時報資訊)