國內疫情止不住，今天可能進入疫情警戒第三級！昨天爆出7本土確診，分別出現在新北、宜蘭，今天基隆也傳出有確診者，疫情多點爆炸，對此衛福部長、疫情指揮官陳時中今赴立法院衛環會備詢時，不否認此事，同時他也在早上10點半向立法院告假，召開專家會議，坦言「疫情今天有可能會進入第三級（警戒）。」

衛福部長今赴立法院備詢，民進黨立委賴惠員在質詢時提到，我國目前已進入第二級的防疫措施，下一階段是否已有規劃？陳時中表示，我們當然有分級的準備，現在是第二級，「但我們很有可能進到第三級，疫情是非常嚴峻的。」陳時中指出，若這次無法將疫情成功圍堵住，那我相信很快就會進到第三級防疫措施。

若台灣進入疫情警戒第三級，也就是一周出現3件以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例時，將實施5項管制，第一，外出全程配戴口罩、第二，停止室內5人以上，室外10人以上聚會、第三，僅保留維生、秩序維持和必要性服務、醫療或公務所需之外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉、第四，營業或公共場所都需要戴口罩、保持社交距離。第五，發生群聚感染的社區，如需執行快速圍堵，民眾需要配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，停止所有聚會活動及停班、停課。

指揮中心將疫情警戒標準分為四個階段，分別是一、出現境外移入導致的零星社區感染。二、出現感染源不明的本土個案。三、單周出現3件以上社區群聚或1天確診10名以上感染源不明的本土個案。四是14天內平均每日確診達100例，且一半以上找不到感染源。

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(中時新聞網)