24歲的黃男，今天清晨4時許，駕駛BMW自小客車上，另載1男1女友人，行經南屯區惠中與向學路口，經大墩所員警攔查。現場等候黃男的友人多人趁機起鬨，希望警察勿對他酒測；警員通報支援，支援警力4名到場後，媒體記者聞訊馳抵，引起黃男與友人不悅；過程中黃男拒測，員警依違反道交條例第35條4項(罰額18萬)，對黃男拒測舉發並扣車。

警方指出，黃男今天清晨4時許，駕駛BMW自小客車，另載1男1女友人行經該處，行經台中市南屯區惠中與向學路口「金○○理k」前，經大墩所員警攔查。現場等候黃男的友人多人趁機起鬨，希望警方勿對他酒測。

警方表示，員警立即通報支援，支援警力4名到場後，媒體亦聞訊馳抵。黃男友人現場質疑記者是警方通知前來採訪；黃男與友人情緒激動，對採訪記者高聲主張有肖像權，現場經員警喝止，未釀事端。

警方強調，過程中黃男拒測，員警依違反道交條例第35條4項(罰額18萬)對黃男拒測舉發並扣車。警方將持續取締酒駕絕不手軟，呼籲勿心存僥倖；另採訪記者的人身安全，亦為警方所重視。

(中時 )