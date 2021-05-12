民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑案引起軒然大波，也讓民進黨陷入染黑風暴，不過民進黨才大動作排黑，現又遭爆彰化縣黨部疑似也黑影幢幢，評委之子前年因被抓到擁62顆子彈遭判刑，父子倆還毆打雞農；而已婚的黨部主委先前也被踢爆與美魔女電愛。

根據《CTWANT》報導，彰化縣黨部評委召集人洪世延（51歲）長子洪國男（29歲），2019年因攜帶62顆制式子彈到汽車旅館，離開時忘了帶走被抓包，因此遭判4個月有期徒刑。洪世延也被指作風強勢專制，父子倆曾因口角糾紛，在圖書館毆打一名黃姓雞農，兩人也因傷害罪被判拘役15天。

不過3月時，身兼民進黨主席的總統蔡英文，還曾親自與彰化黨公職人員訪談，彰化縣黨部評委陳森霖當時在會議上特別懇請她能以「關愛眼神」解決內鬨，才能團結迎戰2022選戰，但主委邱建富立刻阻止陳森霖發言，並保證自己將「一肩承擔」歷史恩怨。

民進黨彰化縣黨部評委召集人洪世延與聯絡處前主任洪國男（紅圈處）為父子，但兩人在地方上行為惡劣，甚至當眾聯手痛毆黃姓養雞農。（圖／CTWANT／讀者提供）

周刊也致電詢問洪世延說法，他稱與邱建富屬不同單位，否認替邱剷除異己，而地方上的消息都是亂講的。對於毆打養雞農一事，洪則說是「互毆」，且對方妻子也有動手，並坦承兒子持有子彈一案，強調兒子已退黨。

然而民進黨彰化縣黨部爭議不只這些，《CTWANT》2020年也曾報導主委邱建富與一名L女電愛，除呻吟過程外，還會傳露骨訊息，「整晚都夢見妳，妳那迷人的雙峰，傲人的身材」，甚至追問對方胸部大小，還稱讚對方性感又體貼，讓他覺得超幸福。

當時邱建富則向周刊澄清「絕對沒有這回事」，稱是對方一派胡言，完全是色誘的詐騙手法，但記者拿出女方提供的對話紀錄時，邱先是推給網路小編，後來又說看到照片後有回應「身材不錯」等話，並喊冤自己每天都回家睡覺，老婆也在身邊，也反控女方有意為此向他勒索50萬元，更指這是政治上對手的刻意操作，還發誓若真和對方有「一腿之交」要退出政壇。

(中時新聞網)