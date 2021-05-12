國內疫情進入第二級狀態，台南市長黃偉哲今天宣布，國內疫情未趨緩前，市屬各級學校即日起暫時全面禁止校園對外開放，因應畢業典禮將屆，各校應預先邀家長代表討論決定，盡可能減少不特定對象參與，必要時得不邀請家長和外賓，改採線上直播，畢業旅行尚未辦理者一律停辦。黃偉哲表示，目前疫情發展比去年嚴峻，千萬不可輕忽，除了落實師生勤洗手、戴口罩、入校量測體溫，也呼籲習慣早晚、假日到校運動的民眾能包涵與體諒，另覓合適運動場所。

教育局表示，校園全面禁止開放後，平時與假日民眾未經許可不得進入校園；家長接送小孩僅到校門口；經許可進入校園之家長皆須實名登記、量體溫與佩戴口罩，且在指定場所等候；假日有開放校園停車之措施也將配合暫停實施。各項校園防疫措施將會隨國內疫情發展滾動檢討。

教育局長鄭新輝表示，多數學校畢業旅行都已辦完，但若有尚未辦理者一律停辦；各項校園防疫升級具體作為包括師生每日健康自主管理、生病不上學、入校量測體溫、勤洗手、戴口罩；校園全面門禁管制，校外人士入校須經許可並採實名登記、量體溫、戴口罩、家長引導至會談區；全面暫停校園場地一次性借用。

(中時 )