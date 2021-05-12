國內疫情狂增7例 港媒爆秘辛：侯友宜不願責怪陳時中

全台昨日（11）一口氣新增7例本土個案，創下疫情以來單日本土數最高紀錄。其中有6例感染源都不明，疫情中心指揮官陳時中首度承認，台灣已進入「社區感染」，並宣布疫情警戒提升至第二級。港媒透露，新北市是長侯友宜昨下午開記者會，現場媒體4度詢問中央防疫的缺失問題，侯則不願發言責怪，直說中央也很辛苦、中央與地方必同心協力、當務之急是共同把問題解決。

根據香港媒體《中評社》報導，侯友宜昨下午開記者會，宣布提升防疫措施至第二級警戒，現場媒體4度詢問：「防疫漏洞擴大，是不是中央防疫規範哪裡不力？」「里長抱怨中央不給檢疫名單，地方都不曉得？」「防疫過程哪裡輕忽？」「過去建議中央似乎也沒聽進去？」

報導指出，侯友宜面對以上問題卻不願發言責怪，只不斷強調，中央也很辛苦，不管怎麼造成的，現在最重要的當務之急是要全力把防疫做好，共同把問題解決；新北市政府一定會跟中央並肩作戰，讓疫情獲得控制；中央一定也想把防疫做好，地方在執政也是這麼想，中央與地方一定是同心協力做好防疫；面對疫情的轉換，我們必須快速彈性調整步伐，相信地方與中央全力配合，疫情絕對能夠獲得控制。

不僅如此，侯友宜還為中央緩頰道，地方執行面跟中央整個發布過程中難免有所落差，大家互相體諒、包容、共同面對，若發現中央與地方的落差，他一定會提出建議、把問題說出來，並強調防疫只有同心協力去面對，才能夠解決問題。

(中時新聞網)