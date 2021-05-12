38歲大陸女星李小璐過去是史上最年輕的金馬影后，2017年底她與饒舌歌手PG One鬧出夜宿風波，2019年因李小璐和PG One親密片瘋傳，賈乃亮發聲明認了離婚。近日李小璐被八卦媒體拍到疑有鮮肉新歡，男方盛傳是32歲歌手TY（唐溢），但唐溢秒否認，不少網友到李小璐社群網站祝她幸福，李小璐低調說：「謝謝，我跟女兒也很幸福」，並否認有新男友。

李小璐2017年底被大陸媒體拍到和PG One過夜，李小璐當時跟賈乃亮稱是去做頭髮，未料事後卻被拍是和其他男子約會，賈乃亮當時出聲表示相信太太，李小璐和PG One也堅持用姊弟關係相稱，2019年底，網上突然傳出李小璐與PG One親密影片，兩人親吻擁抱，關係不言而喻，賈乃亮才認了被戴綠帽，黯然宣布離婚。

繞舌歌手TY否認是李小璐新歡。（圖／翻攝自吃瓜大當家、Tydot微博）

離婚後，李小璐與女兒甜馨相依為命生活，但不時傳出賈乃亮和李小璐、甜馨三人去度假，疑似復合，但雙方都沒承認。近日媒體《吃瓜大當家》報導，指李小璐和某個鮮肉歌手過從甚密，兩人被拍一起走進住所過夜，直到第二天都沒出家門，媒體點名該男疑似是饒舌歌手TY，引來TY否認：「您臉盲別色盲啊，我頭髮是藍色啊。雖然我確實是小鮮肉」，TY的太太也輕鬆回：「就是小鮮肉這個確實沒錯呢」。

李小璐否認有新男友。（圖／取自新浪娛樂）

對此，網友在李小璐的社群網站留下：「祝你找到自己的幸福，我內心還是希望你們復婚最好了」，「別人看的戀情都是片面的，不管真假，都是希望璐姐幸福」，李小璐強調：「謝謝，我和女兒現在就很幸福，不需要別的」，並強調現在沒有男友，否認有鮮肉新歡。

(中時新聞網)