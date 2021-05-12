MSCI於今日凌晨公布最新一季的指數調整方案，根據MSCI的說明，本次A股的成分股新增寶豐能源等39檔，刪除海瀾之家等19檔，MSCI中國A股指數成分股總數增加至490檔。本次調整並未出現大的變化和擴容，對於資金整體層面影響較小，但對新增刪除個股影響較大。

MSCI自2019年二月底宣佈增加中國A股在MSCI系列指數中的權重，將中國A股的納入因子從二月的5％逐步增加至十一月的20％，並同時納入包含創業板在內的中型股，A股權重也隨著不斷提高。而在2021年初，MSCI也進一步公告在科創板掛牌的股票如具備滬港通資格，將於2021年五月起符合成分股的選取標準，本次符合資格的新增股票中即包含5檔科創板的股票，分別為康希諾-U、中國通號、瀾起科技、杭可科技及睿創微納。

從北上資金流向可以發現，雖然2020年以來MSCI並未進一步調升A股納入因子，然而在境內疫情控制得當，且進出口貿易優於預期的表現下，海外資金依然持續增配A股，四月單月淨流入達526億人民幣。今年以來透過陸股通的北上資金累積已超過1,500億人民幣，佔去年全年淨流入的四分之三，顯見A股市場已逐漸成為國際資金資產配置不可或缺的一環。在海內外資金的持續加持下，專注A股投資的MSCI中國A股指數，後市可期。

(時報資訊)